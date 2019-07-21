Дружина Ротаня відверто розповіла, чому чоловік завершив кар'єру гравця

Головний наставник української "молодіжки" Руслан Ротань відкрив двері свого дому і показав те, чого зазвичай уболівальники не бачать.

Руслан Ротань зі своєю сім'єю став героєм програми "На хаті!", в ефірі якої була обговорена ситуація із закінченням ігрової кар'єри футболіста. Про це непросте рішенні висловилася дружина екс-спортсмена Христина.

Читайте також: Ротань про завершення кар'єри: все відбулося на не приємній ноті

Дуже складно було мені пережити те, що Руслан закінчив грати. Мені настільки було прикро. Я бачила те, що він ще може і хоче грати на хорошому рівні. Але ті пропозиції, які були... він говорив, що не може перевести сім'ю туди, де стріляють. Ці варіанти ним навіть не розглядалися. І тоді він вирішив закінчити кар'єру.



Я йому кажу: "Русик, ні! Тобі ще грати там до 40-45! Такі у мене були прогнози – не менше ніж". Він – мені: "Ти мене не бережеш. Ні, так треба,

– сказала Христина Ротань.

Сам же футболіст з приводу цієї частини сімейного життя висловився так:

Дружина ось, не може пробачити ніяк, що я вже не футболіст (сміється). Що я перейшов на тренерську роботу. Але час летить невблаганно, тому колись потрібно було приймати таке рішення .

Після завершення кар'єри екс-гравець збірної України став тренером. Спочатку Ротань працював помічником В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку", а потім очолив молодіжну збірну України з футболу.