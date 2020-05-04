Дружина українського футболіста знялася повністю оголеною: фото

Ірина Морозюк, дружина хавбека "Різеспору" Миколи Морозюка, порадувала своїх шанувальників новим фото в Instagram.

У кадрі Ірина постала повністю оголеною. Однак при цьому інтимні місця вона вдало приховала, повідомляє 24 канал.

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"Ой, та нормальна у мене самооцінка! Цілуй руку", – підписала фото Ірина.

Чим відома Ірина Морозюк?

Окрім того, що Ірина дружина ексгравця "Динамо" та збірної України Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design.

Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".

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