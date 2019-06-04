Дружина загиблого футболіста Реєса опублікувала прощальний лист чоловікові

Дружина екс-футболіста "Севільї", "Реала", "Арсеналу" і збірної Іспанії 35-річного Хосе Антоніо Реєса, який загинув в автокатастрофі 1 червня, на своїй сторінці в Instagram звернулася до чоловіка з прощальним листом.

До послання Ноелія Лопес прикріпила зворушливе відео, на якому футболіст спілкується з доньками Ноелією і Тріаною.

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Любов всього мого життя, я не можу терпіти цей біль, тому що ти покинув нас. Це забирає у мене волю до життя. Сьогодні я повинна попрощатися з тобою, але у мене немає сил. Скоро я все тобі скажу, тому що ми з тобою будемо разом назавжди. Ми будемо сім'єю, життя моя, де б ми не були.

"Допоможи мені, тому що я не уявляю життя без тебе. Допоможи мені виростити наших дочок. Дай мені сил, яких у мене немає. Ми будемо думати про тебе, і ти завжди будеш жити в наших серцях. Ти дав нам краще життя, і ти залишаєш нам кращі спогади. В очах Ноелії ти будеш дивитися на мене, а в усмішці Тріани будеш посміхатися зі мною. Я люблю тебе і буду любити тебе завжди, татко", – написала Ноелія Лопес.

Спорт 24 писав, що причиною загибелі Реєса і його двоюрідного брата в ДТП могло стати перевищення швидкості. Mercedes Brabus S550 Рейеса вилетів за межі траси і загорівся. При цьому швидкість руху автомобіля в цей момент, імовірно, складала 200 км/год.

За свою кар'єру Хосе Антоніо Реєс ставав чемпіоном Англії та Іспанії, вигравав Кубки Англії, Іспанії та Португалії, п'ять разів перемагав у Лізі Європи, і ще один – у Суперкубку УЄФА.

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