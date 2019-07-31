Друзі Міхаеля Шумахера розповіли про значний прогрес у відновленні гонщика

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Міхаель Шумахер
Міхаель Шумахер / Фото з відкритих джерел

Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер робить помітні успіхи у відновленні після важкої травми голови.

Президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Жан Тодт прокоментував стан Міхаеля Шумахера.

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Я завжди обережний у таких заявах, але стан Шумахера дійсно покращився. Ми разом з ним дивимося Формулу-1 в його будинку в Швейцарії. Міхаель не здається, він продовжує боротися. Шумахер в надійних руках, про нього добре піклуються,
– сказав Тодт.

Жан Тодт додав, що їх відносини з Шумахером стали не такими як раніше, через брак спілкування.

Очевидно, що наша дружба не може бути такою ж, як раніше, тому що зараз немає того спілкування. Але Міхаель разом з сім'єю продовжує боротися,
– зазначив Тодт.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
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