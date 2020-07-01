Футболіст київського "Динамо" Владислав Дубінчак покинув "Карпати"., де виступав на правах оренди. Захисник емоційно попрощався із "левами".

Футболіст виклав зворушливий пост у своєму Instagram. Шляхи Дубінчака та львів'ян розійшлись. Очікується, що кияни віддадуть захисника у оренду в "Дніпро-1".

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Подяка Дубінчака

За словами Дубінчака, період у Львові для нього був чудовим досвідом. 22-річний футболіст сподівається, що команда продовжить своє існування і ще покаже хороший результат в турнірній таблиці.

Відзначив Дубінчак вболівальників та подякував за постійну підтримку і критику, яка служила для команди стимулом.

Владислав зізнається, що фанати очікували значно більших досягнень від "Карпат", але після бою вже виправдання недоречні.

Хочу подякувати всім футболістам. Ви – бійці та кожен з вас заслуговує на повагу. Зустрінемося у новому сезоні, але вже в різних футболках,

– написав Дубінчак.

Додамо, що Дубінчак із 2019 року виступав за "Карпати". Дебютував за "левів" на початку серпня у матчі другого туру Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря".