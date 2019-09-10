Дубль футболіста "Динамо" допоміг його збірній перемогти у кваліфікації Євро-2020: відео

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Беньямін Вербич
Беньямін Вербич / 1927.kiev.ua

Футболіст збірної Словенії і "Динамо" Беньямін Вербич відзначився дублем у матчі відбору на Євро-2020 у ворота Ізраїлю (2:2).

Вербич вийшов у стартовому складі збірної Словенії і зробив рахунок 1:0 на 43-й хвилині матчу.

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До 90-ї хвилини рахунок у матчі був 2:2, але все ж у компенсований час Вербич другим голом вирвав перемогу для своєї команди.

Цікаво, що на 50-й хвилині з передачі вінгера "Шахтаря" Манора Соломона Ізраїль зрівняв рахунок.

Ці голи стали 4-м і 5-м для 25-річного словенця в 25 матчах за збірну, також на його рахунку 1 результативна передача. За "Динамо" в цьому сезоні він провів 6 матчів, але результативними діями не відзначився.

Таким чином, Словенія вийшла на чисте друге місце у відбірковій групі G – на її рахунку 11 набраних очок. Ізраїль же з вісьмома очками займає передостаннє п'яте місце.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Євро-2020 Динамо Словенія
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