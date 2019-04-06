Дубль футболіста збірної України допоміг команді зберегти лідерство у чемпіонаті Бельгії: відео

"Генк" в матчі чемпіонату Бельгії обіграв "Гент" з рахунком 2:1, а обидва голи в кінці першого тайму забив український хавбек Руслан Маліновський.

Генк – Гент 2:1

Голи: Маліновський, 43 (пен.), 45 – Дерійк, 87

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25-річний гравець забив два голи в самій кінцівці тайму: на 43-й хвилині Маліновський реалізував пенальті, а три хвилини потому здорово пробив з лівої ноги в дальній кут.

Дивіться відео голів Руслана Маліновського у матчі проти "Генту"

Цікаво, що в останній раз Маліновський забивав 17 березня проти "Зюльте-Варегема", а до цього лише в середині грудня минулого року. У нинішньому сезоні він зіграв 45 матч, в якому забив 14 голів і віддав 13 результативних передач.

Цікаво, що в основі "Гента" вийшов українець Роман Яремчук, а Роман Безус з'явився на полі на 62 хвилині зустрічі.

"Генк" набрав 38 очок та випереджає "Брюгге" на 4 пункти. У "Гента" 25 балів та остання 6 позиція у чемпіонській групі.

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