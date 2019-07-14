Дубль футболіста збірної України не допоміг "Генту" перемогти у матчі: відео

Бельгійський "Гент", в складі якого виступають три українці – Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус, провів контрольний матч з "Сент-Трюйденом".

Сент-Трюйден – Гент 4:2

Голи: Балонго, 3, Ботака, 32, Де Брюйн, 39, Аколаце, 79 – Яремчук, 26 (пен), 62

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Пластун та Безус були замінені у другому таймі, а Яремчук провів на полі весь поєдинок та відзначився дублем.

Яремчук забив на 26-й і 62 хвилинах. Перший гол форвард забив з пенальті. В сезоні 2018/19 в активі Яремчука 12 голів у 45-ти матчах.

Таким чином в активі Яремчука вже 5 забитих м'ячів у передсезонних матчах. Нагадаємо, у червні Роман забив і дебютні голи за збірну України – у ворота Сербії та Люксембургу.