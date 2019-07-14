Дубль футболіста збірної України не допоміг "Генту" перемогти у матчі: відео
Бельгійський "Гент", в складі якого виступають три українці – Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус, провів контрольний матч з "Сент-Трюйденом".
Сент-Трюйден – Гент 4:2
Голи: Балонго, 3, Ботака, 32, Де Брюйн, 39, Аколаце, 79 – Яремчук, 26 (пен), 62
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Пластун та Безус були замінені у другому таймі, а Яремчук провів на полі весь поєдинок та відзначився дублем.
Яремчук забив на 26-й і 62 хвилинах. Перший гол форвард забив з пенальті. В сезоні 2018/19 в активі Яремчука 12 голів у 45-ти матчах.
Таким чином в активі Яремчука вже 5 забитих м'ячів у передсезонних матчах. Нагадаємо, у червні Роман забив і дебютні голи за збірну України – у ворота Сербії та Люксембургу.
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