Дубль Ібрагімовіча перервав невдалу серію "Лос-Анджелес Гелексі": відео голів

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Дубль Ібрагімовіча перервав невдалу серію "Лос-Анджелес Гелексі": відео голів

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч продовжує забивати голи за "Лос-Анджелес Гелексі". Цього разу його дубль допоміг перемогти "Даллас", а також перервати невдалу серію команди.

Ібрагімовіч двічі забив у другому таймі. При цьому він був близький і до оформлення хет-трику, однак воротар впорався з його ударом.

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Тепер в доробку форварда 18 голів. Однак він посідає лише третє місце у списку бомбардирів. Лідирує Карлос Вела, який виступає за ФК "Лос-Анджелес". У нього 23 голи.

Третє місце посідає і "Лос-Анджелес Гелексі" у Західній конференції. Тут теж лідирує ФК "Лос-Анджелес".

Варто додати, що завдяки цій перемозі "Гелексі" зуміли перервати свою серію з трьох поразок поспіль у чемпіонаті. Правда всі три ігри були на виїзді. А останній раз команда вигравала 19 липня у грі проти "Лос-Анджелес". Тоді Ібрагімовіч оформив хет-трик, а Вела – дубль.

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Теги: Спорт Футбол
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