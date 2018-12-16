Дубль Мессі врятував "Барселону" від домашньої поразки "Валенсії": відео

Ліонель Мессі забиває вже у восьмому поспіль матчі іспанської Ла Ліги.

У грі проти "Валенсії" Лео включив гіперрежим при рахунку 0:2 не на користь своєї команди.

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Валенсійці зуміли двічі забити на Камп Ноу вже до 32 хвилини. Потім Мессі реалізував пенальті.

Зрівняв рахунок аргентинець після перерви. На 64 хвилині Ліонель встановив остаточні цифри на табло – 2:2.

"Валенсія" перериває восьмиматчеву переможну серію "Барселони".