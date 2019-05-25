Дубль українського футболіста допоміг його команді перемогти чемпіона Туреччини: відео

У заключному 34 турі турецької Суперліги з футболу новоспечений чемпіон країни "Галатасарай" зіграв на виїзді з "Сівасспором", за який виступає український хавбек Сергій Рибалка.

Сівасспор – Галатасарай 4:3

Голи: Рибалка, 43, 77, Арслан, 45+1, Коне, 80 – Ліннес, 2, Челік, 34, 82

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Українець Сергій Рибалка вийшов зі стартових хвилин і скоротив відставання під кінець тайму – 1:2.

А вже у другому таймі рахунок довгий час тримався 2:2, поки Рибалка не вивів свою команду вперед.

У підсумку гра завершилася 4:3 на користь команди українського гравця, який став героєм матчу. SofaScore оцінив українця у 8,6. Це найвищий бал серед усіх гравців поєдинку.

Команда Сергія Рибалки фінішувала на 11 позиції чемпіонату Туреччини, набравши 41 очко.

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