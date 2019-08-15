Дубль українського нападника вивів чемпіона Латвії у плей-офф Ліги Європи

Український нападник Роман Дебелко, який виступає за латвійську "Ригу", оформив дубль у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського ХІКа.

Дебелко зрівняв рахунок на 62-й хвилині, він став 1:1 і все влаштовувало гостей. Лише через 7 хвилин Роман забив вже в свої ворота (пізніше гол переписали на гравця "ХІКа" Вайрінена), тепер рахунок влаштовував ХІК.

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Однак, на 80-й хвилині він зміг знову забити і вивів "Ригу" в наступний раунд кваліфікації. Підсумковий рахунок гри – 2:2.

Перший матч в Латвії також не виявив переможця (1:1), проте за рахунок більшої кількості голів на виїзді "Рига" пробилася в наступний раунд.

У плей-офф "Рига" зіграє проти "Копенгагена", який вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів.