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Дубль за дві хвилини: українець, який брав участь у "договірняках", став героєм матчу в Білорусі

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Максим Слюсар
Максим Слюсар / ФК "Славія-Мозир"

Колишній півзахисник "Зорі" U-21 Максим Слюсар, який був виключений з команди за участь в договірних матчах, приніс перемогу "Славії" над "Вітебськом" (3:2) у 7 турі чемпіонату Білорусі.

Вітебськ – Славія-Мозир 2:3

Голи: Гуренко, 56, Ніколаєску, 65 – Нар, 34, Слюсар, 87, 88

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Гості відкрили рахунок у першому таймі, але після перерви "Вітебськ" двома м'ячами схилив перевагу на свій бік.

Коли здавалось, що поразка для "Славії-Мозир" неминуча, за справу взявся Максим Слюсар. 22-річний українець за кілька хвилин до фінального свистка двічі відзначився у воротах господарів та виборов три очки для своєї команди.

"Славія" набрала 10 очок і займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. 22-річний Слюсар є вихованцем луганської "Зорі", проте всю свою професійну кар'єру він провів у "Славії", захищаючи кольори клубу з 2017 року.

Вітебськ – Славія-Мозир відеоогляд матчу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Білорусі Футбол
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