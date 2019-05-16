Дует відомих українських коментаторів повертається на українське телебачення
Відомі українські коментатори Дмитро Джулай та Денис Босянок, швидше за все, будуть працювати на матчах чемпіонату світу U-20 в Польщі.
Обидва коментатори будуть працювати на телеканалі "UA: Перший", повідомляє Sport Arena.
Читайте також: Легендарний тренер готовий очолити "Динамо" з нового сезону
Поки телеканал планує показувати тільки матчі збірної України.
Світова першість пройде з 23 травня до 15 червня. За результатами жеребкування збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).
Українську команду очолює Олександр Петраков. У 2018 році під його орудою українські футболісти дійшли до півфіналу чемпіонату Європи U-19.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі