Дует відомих українських коментаторів повертається на українське телебачення

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Денис Босянок
Денис Босянок / twitter.com

Відомі українські коментатори Дмитро Джулай та Денис Босянок, швидше за все, будуть працювати на матчах чемпіонату світу U-20 в Польщі.

Обидва коментатори будуть працювати на телеканалі "UA: Перший", повідомляє Sport Arena.

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Поки телеканал планує показувати тільки матчі збірної України.

Світова першість пройде з 23 травня до 15 червня. За результатами жеребкування збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

Українську команду очолює Олександр Петраков. У 2018 році під його орудою українські футболісти дійшли до півфіналу чемпіонату Європи U-19.

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Теги: Спорт Футбол
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