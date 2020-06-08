"Думав, що помру": футболіст під час пандемії коронавірусу 75 днів прожив у аеропорту
Ганському футболісту Ренді Хуану Мюллеру довелося провести 75 днів у аеропорту Мумбаї після того, як його рейс з Індії був скасований через пандемію коронавірусу.
Він чекав в терміналі повернення на батьківщину з 21 березня по 3 червня. Про це повідомляє The Sun.
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Після оголошення про швидке закриття кордонів в Індії я планував повернутися додому. Навіть купив авіаквиток на 30 березня через Мумбаї в Гану через Кенію. Але перш ніж я зміг повернутися, уряд скасував всі міжнародні рейси і застряг тут. В один момент я думав, що помру тут. Кожен день було одне і те ж: я дивився на небо, сподіваючись, що одного разу полечу додому. Довгий час я міг покладатися тільки на дружелюбність співробітників аеропорту і поліцейських,
– зізнався Мюллер.
Дивовижна історія Мюллера дуже схожа на персонажа Тома Хенкса у фільмі "Термінал" 2004 року. Хенкс зіграв туриста зі Східної Європи, який застряг у аеропорту Кеннеді в Нью-Йорку.
Що відомо про долю Ренді Хуана Мюллера
Тільки коли один з користувачів Twitter повідомив про долю Мюллера в соцмережі, міністр туризму місцевого штату зв'язався з футболістом і допоміг йому переїхати в готель. Посольство Гани пообіцяло при першій же можливості допомогти футболісту повернутися додому.
Повідомляється, що Мюллер приїхав до Індії за шестимісячною візою в листопаді минулого року. Виступаючи за місцевий футбольний клуб, він отримував за матч 2-3 тисячі рупій (приблизно 26-40 доларів).