Думав, що відключусь: біатлоніст Підручний виконав "мертву петлю" на літаку – відео
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний показав відео польоту на спортивному літаку, під час якого він виконав "мертву петлю".
Підручний виконав "бочку", "мертву петлю" та інші фігури. Відео спортсмен виклав на своїй сторінці в Instagram.
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"Моментами думав, що відключуся", – підписав відео біатлоніст.
Головне досягнення Дмитра Підручного
Дмитро став першим в історії біатлону представником України, який здобув золото чемпіонату світу. До цього подібне підкорювалося тільки українським спортсменкам.
На церемонії нагородження Дмитро не стримував емоції. Українець розплакався, коли лунав гімн України. І справді, як не пустити сльозу, коли переписуєш історію?
Відео нагородження Дмитра Підручного золотою медаллю
Що досяг Підручний після чемпіонату світу?
Дмитро став не тільки лідером української збірної, але й прикладом для наслідування для молодих біатлоністів. Підручний довів, що в біатлоні немає нічого неможливого.
У новому сезоні Дмитро тричі підіймався на подіум. На чемпіонаті Європи в Білорусі українець здобув бронзу в спринті та золото у змішаній естафеті.
7-го березня Підручний разом з партнерами по збірній України вдруге вписав своєї прізвище в історію та довів, що дива таки мають місця в біатлоні.
Збірна України здобула срібну медаль на Кубку світу в чеському Нове-Мєсто. Для чоловічої збірної України це перша медаль за 9 років.
До цього "синьо-жовті" здобули нагороду в естафеті 11 березня 2011 року. У російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" виграли бронзову медаль.
Загалом чоловіча збірна України з біатлону тільки чотири рази опинялася на подіумі Кубків світу.