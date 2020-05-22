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Думав, що відключусь: біатлоніст Підручний виконав "мертву петлю" на літаку – відео

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний показав відео польоту на спортивному літаку, під час якого він виконав "мертву петлю".

Підручний виконав "бочку", "мертву петлю" та інші фігури. Відео спортсмен виклав на своїй сторінці в Instagram.

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"Моментами думав, що відключуся", – підписав відео біатлоніст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯК-52️ моментами думав, що відключусь

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Головне досягнення Дмитра Підручного

Дмитро став першим в історії біатлону представником України, який здобув золото чемпіонату світу. До цього подібне підкорювалося тільки українським спортсменкам.

На церемонії нагородження Дмитро не стримував емоції. Українець розплакався, коли лунав гімн України. І справді, як не пустити сльозу, коли переписуєш історію?

Відео нагородження Дмитра Підручного золотою медаллю


Що досяг Підручний після чемпіонату світу?

Дмитро став не тільки лідером української збірної, але й прикладом для наслідування для молодих біатлоністів. Підручний довів, що в біатлоні немає нічого неможливого.

У новому сезоні Дмитро тричі підіймався на подіум. На чемпіонаті Європи в Білорусі українець здобув бронзу в спринті та золото у змішаній естафеті.

7-го березня Підручний разом з партнерами по збірній України вдруге вписав своєї прізвище в історію та довів, що дива таки мають місця в біатлоні.

Збірна України здобула срібну медаль на Кубку світу в чеському Нове-Мєсто. Для чоловічої збірної України це перша медаль за 9 років.

До цього "синьо-жовті" здобули нагороду в естафеті 11 березня 2011 року. У російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" виграли бронзову медаль.

Загалом чоловіча збірна України з біатлону тільки чотири рази опинялася на подіумі Кубків світу.

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Дмитро Підручний Новини біатлону
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