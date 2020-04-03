24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Думав це лише тимчасове підвищення температури, – гравець "Челсі" про зараження коронавірусом

- Читать новость на русском
Каллум Халсон-Одої / chelseafc.com

Одним з перших в Англії футболістом, в кого виявили коронавірус, став гравець лондонського "Челсі" Каллум Хадсон-Одої. Спортсмен вже видужав і розповів про перебіг захворювання.

"Я відчуваю себе відмінно. Вірус вже пройшов. Я в повному порядку, у відмінній формі, відчуваю себе як зазвичай, так що все добре. Я захворів три тижні тому, коли відчув жар і мені здалося, що це трохи дивно. На наступний день я відчував себе як зазвичай. Я думав, що це просто тимчасове підвищення температури, але виявилося, що ні. Я сказав собі, що все не так погано, що симптоми несерйозні. Я думав, що відчуваю себе добре, набагато краще. Всі мене запитували, як я себе почуваю, і це було мило з їх боку. Вони підтримували мене і бажали одужання", – пригадав перебіг хвороби Хадсон-Одої в коментарі офіційному сайту "Челсі".

До слова Коронавірус забрав життя легенди "Реала" Беніто

Футболіст розповів, що він не очікував, що коронавірус стане такою глобальною проблемою. Тому закликав усіх бути обережнішими та уважніше ставитися до того, що відбувається у світі.

"Я сподіваюся, вірус скоро піде на спад і всі повернуться до нормального життя. Я хочу скоріше повернутися футбол, я б хотів, щоб це сталося прямо зараз, але пандемія тільки наростає, так що головне, щоб всі залишалися живими", – розповів футболіст.

  • Великобританія на восьмому місці у світі та п'ятому в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 3 квітня їх понад 33 тисячі. Або ж 497 випадків на один мільйон населення.
  • Від COVID-19 в країні померло 2921 особи


Правила поведінки піл час пандемії коронавірусу, що рятують життя / Інфографіка 24 каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Футбол Челсі
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:36 Епатажна дружина відомого ексгравця збірної України перехворіла коронавірусом
Футбол 719
сьогодні , 08:00 Стаховський звернувся до Маска, гравець збірної України поборов COVID-19: головні новину спорту
Інші види спорту 729
сьогодні , 09:29 Зінченко не зумів вивести Україну у фінал Євро-2020
Футбол 887
сьогодні , 12:54 "Аталанта" готова продати українця Маліновського за чималу суму
Футбол 399
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 172623
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 31266
сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 296548
сьогодні , 09:00 Коронавірус забрав життя легенди "Реала" Беніто
Футбол 1492
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:55 Через коронавірус в Україні перенесені головні бігові події Run Ukraine: деталі
Софія Кулай
сьогодні 13:27 Відео фантастичних триочкових від українця Михайлюка в другому сезоні НБА
Юрій Семенюк
2 квітня 18:34 Вартість футболістів впаде на 28% – найбільше постраждають "Манчестер Сіті" і "Барселона"
Михайло Гема
2 квітня 13:25 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
2 квітня 12:24 У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним
Михайло Гема

Новини
Більше новин
Залиште відгук