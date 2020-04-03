Думав це лише тимчасове підвищення температури, – гравець "Челсі" про зараження коронавірусом

Одним з перших в Англії футболістом, в кого виявили коронавірус, став гравець лондонського "Челсі" Каллум Хадсон-Одої. Спортсмен вже видужав і розповів про перебіг захворювання.

"Я відчуваю себе відмінно. Вірус вже пройшов. Я в повному порядку, у відмінній формі, відчуваю себе як зазвичай, так що все добре. Я захворів три тижні тому, коли відчув жар і мені здалося, що це трохи дивно. На наступний день я відчував себе як зазвичай. Я думав, що це просто тимчасове підвищення температури, але виявилося, що ні. Я сказав собі, що все не так погано, що симптоми несерйозні. Я думав, що відчуваю себе добре, набагато краще. Всі мене запитували, як я себе почуваю, і це було мило з їх боку. Вони підтримували мене і бажали одужання", – пригадав перебіг хвороби Хадсон-Одої в коментарі офіційному сайту "Челсі".

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Футболіст розповів, що він не очікував, що коронавірус стане такою глобальною проблемою. Тому закликав усіх бути обережнішими та уважніше ставитися до того, що відбувається у світі.

"Я сподіваюся, вірус скоро піде на спад і всі повернуться до нормального життя. Я хочу скоріше повернутися футбол, я б хотів, щоб це сталося прямо зараз, але пандемія тільки наростає, так що головне, щоб всі залишалися живими", – розповів футболіст.

Великобританія на восьмому місці у світі та п'ятому в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 3 квітня їх понад 33 тисячі. Або ж 497 випадків на один мільйон населення.

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