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Думайте про наступний сезон: головний лікар ФІФА дав прогноз на відновлення футболу

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Невтішний прогноз ФІФА
Невтішний прогноз ФІФА / Getty Images

Глава медичного комітету ФІФА Мішель Д'Хог вважає, що влітку не варто проводити національні чемпіонати і єврокубки, а краще зосередитися на новому сезоні.

Слова фахівця цитує BBC.

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Я говорю як лікар, а не організатор змагань. Не потрібно відновлювати сезон. Краще думайте про підготовку до наступного, щоб зробити його максимально класним. У футболі неможливо застосовувати соціальне дистанціювання. Це говорить мені про те, що проводити матчі неможливо. Мені шкода, тому що я сам уболівальник, але це так,
– сказав Д'Хог.

Коронавірус та футбол

Після значного поширення коронавірусу футбольні матчі в Європі спочатку провели без глядачів, а згодом скасували. При цьому два матчі в Лізі чемпіонів, які відбулися з вболівальниками на трибунах, називають причинами масового поширення інфекції в Італії (матч "Аталанта" – "Валенсія", близько 40 тисяч глядачів на трибунах) та Англії (матч "Ліверпуль" – "Атлетіко", 54 тисячі вболівальників на стадіоні).

Єдині країни, де тривають футбольні чемпіонати – Білорусь, Таджикистан, Нікарагуа та Бурунді.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Коронавірус COVID-19 ФІФА
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