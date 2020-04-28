Думайте про наступний сезон: головний лікар ФІФА дав прогноз на відновлення футболу
Глава медичного комітету ФІФА Мішель Д'Хог вважає, що влітку не варто проводити національні чемпіонати і єврокубки, а краще зосередитися на новому сезоні.
Слова фахівця цитує BBC.
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Я говорю як лікар, а не організатор змагань. Не потрібно відновлювати сезон. Краще думайте про підготовку до наступного, щоб зробити його максимально класним. У футболі неможливо застосовувати соціальне дистанціювання. Це говорить мені про те, що проводити матчі неможливо. Мені шкода, тому що я сам уболівальник, але це так,
– сказав Д'Хог.
Коронавірус та футбол
Після значного поширення коронавірусу футбольні матчі в Європі спочатку провели без глядачів, а згодом скасували. При цьому два матчі в Лізі чемпіонів, які відбулися з вболівальниками на трибунах, називають причинами масового поширення інфекції в Італії (матч "Аталанта" – "Валенсія", близько 40 тисяч глядачів на трибунах) та Англії (матч "Ліверпуль" – "Атлетіко", 54 тисячі вболівальників на стадіоні).
Єдині країни, де тривають футбольні чемпіонати – Білорусь, Таджикистан, Нікарагуа та Бурунді.
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