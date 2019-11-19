Дуже пишаюся моєю командою, – Шевченко про збірну України

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Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко підвів підсумки заключного поєдинку відбору на Євро-2020 проти збірної Сербії (2:2).

Як відомо, у відборі на Євро-2020 збірна України посіла перше місце у відбірковій групі В, випередивши національну команду Португалії і забезпечивши собі місце у фінальній стадії змагань.

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"Дуже пишаюся моєю командою. Відмінний камбек і дух", – написав Шевченко в Instagram.

Збірна України 17 листопада вирвали нічию у матчі проти Сербії на останній хвилині зустрічі. Завдяки цьому результату збірна України потрапила у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.

Ймовірно, що українська збірна потрапить до групи C та гратиме проти Нідерландів, які також вийшли на чемпіонат Європи.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
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