Дуже шкода, що багато людей на вулицях просять гроші, – ексгравець "Динамо" про Київ

Колишній футболіст "Динамо" македонець Горан Попов розповів, що його вразило у Києві з позитивної та негативної точки зору.

Футболіст згадав про свій перехід у київський клуб, який відбувся у 2010 році. За словами Попова, спершу "Динамо" не виправдало його очікувань.

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Були ігри, на яких дуже мало вболівальників – з "Олександрією", з "Зорею". Думав, що це не те, чого я очікував у "Динамо". Але з "Шахтарем" з "Дніпром" ходило багато. Коли перейшли на "Олімпійський", дуже багато ходило на Лігу чемпіонів і Лігу Європи.



Київ – велике місто, багато хороших ресторанів, караоке, люди схожі на наших. Слов'янський народ – хорвати, боснійці, македонці, українці. Я – весела людина, добре ладнав з усіма – футболістами, вболівальниками, працівниками стадіону й клубу. Люблю цю країну. Щасливий, що Шевченко зробив хорошу команду. Буду дивитися всі матчі на Євро,

– розповів Горан в інтерв'ю ua.tribuna.com.

Говорячи про погане, македонець розповів, що дуже багато людей на вулиці просять гроші.

У кожній країні є бідні люди, у яких немає грошей, щоб жити добре. У нас в Македонії також. Дуже шкода, що багато людей на вулицях просять гроші, дуже багато людей заробляє 200-300 доларів. А ми, футболісти, отримуємо великі гроші, але кожному допомогти не можеш. В Україні є люди, у яких взагалі немає грошей на життя, а є ті, хто отримує дуже мало. Побачив, яка це велика різниця. Це не подобається і дивує,

– резюмував Попов.

Що відомо про кар'єру Попова у "Динамо"?

Попов перейшов у "Динамо" з "Херенвена" у 2010 році майже за 2 мільйони євро.

Взимку 2014-го кияни віддали Горана в оренду у "Вест Бромвіч". Влітку 2014-го футболіст безкоштовно перейшов у "Вардар".

За "Динамо" Попов, який грав на лівому фланзі оборони, відіграв 56 матчів (забив 2 голи й віддав 3 результативні передачі).