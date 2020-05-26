Два футболісти "Динамо" продовжать грати в "Зорі"

Луганська "Зоря" розв'язала питання контрактів орендованих футболістів Богдана Лєднєва та Олександра Тимчика. Гравці, які належать київському "Динамо", залишається у "Зорі".

Тимчик і Лєднєв залишаться у "Зорі"

До слова "Зоря" несподівано розірвала контракт з іноземним футболістом

"Зоря" і "Динамо" домовилися продовжити оренду Лєднєва й Тимчика до кінця чинного сезону, повідомляє zarya.lg.ua.

За попереднім календарем, чемпіонат України завершиться через 2 місяці. Орендні угоди обох футболістів були розраховані до 1 червня.

"Динамо" вже заявляло, що поверне обох футболістів після дії оренди.

22-річний Лєднєв у цьому сезоні зіграв 27 матчів і забив 13 голів. 23-річний Тимчик зіграв 28 матчів і віддав 3 результативні передачі.

"Динамо" і "Зоря" конкуренти