Два футболісти "Динамо" продовжать грати в "Зорі"
Луганська "Зоря" розв'язала питання контрактів орендованих футболістів Богдана Лєднєва та Олександра Тимчика. Гравці, які належать київському "Динамо", залишається у "Зорі".
Тимчик і Лєднєв залишаться у "Зорі"
До слова "Зоря" несподівано розірвала контракт з іноземним футболістом
"Зоря" і "Динамо" домовилися продовжити оренду Лєднєва й Тимчика до кінця чинного сезону, повідомляє zarya.lg.ua.
За попереднім календарем, чемпіонат України завершиться через 2 місяці. Орендні угоди обох футболістів були розраховані до 1 червня.
"Динамо" вже заявляло, що поверне обох футболістів після дії оренди.
- 22-річний Лєднєв у цьому сезоні зіграв 27 матчів і забив 13 голів. 23-річний Тимчик зіграв 28 матчів і віддав 3 результативні передачі.
"Динамо" і "Зоря" конкуренти
- Після 23 турів у чемпіонаті України "Зоря" та "Динамо" набрали рівну кількість очок – по 46.
- Проте луганський клуб випереджає "Динамо" за додатковими показниками. За сумою двох матчів у чемпіонаті "Зоря" обіграла "Динамо".
- Друга сходинка у чемпіонаті України дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Досі "Зоря" ніколи не завершувала чемпіонат України вище третього місця.
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