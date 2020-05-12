Два футбольні клуби відмовилися догравати чемпіонат України

Два клуби Другої ліги України, тернопільська "Нива" та "Кристал" Херсон, повідомили ПФЛ, що відмовляються від подальших виступів в поточному сезоні чемпіонату.

"Нива" Тернопіль лідирує в Лізі А, а "Кристал" йде на 2 рядку в Лізі Б. Про це інформує SportArena.

До теми Ще один український футболіст заразився COVID-19

Близько 80% клубів Другої ліги не зможуть забезпечити виконання медичного протоколу, необхідного для відновлення повноцінних тренувань і матчів. Через це висока ймовірність, що турнір не буде дограний.

Поки невідомо, як буде вирішене питання підсумкових позицій в турнірній таблиці, підвищення в Першу лігу та позбавлення професійного статусу. Крім того, один клуб Першої ліги також планує знятися з чемпіонату.

Як повідомляє джерело, більшість клубів української Першої ліги виступають проти догравання турніру і хочуть достроково завершити сезон. Деякі команди погрожують знятися зі змагань, якщо ПФЛ буде наполягати на подальших матчах. Про дострокове завершення тепер розмірковують і клуби, що входять до першої шістки турнірної таблиці.

На даний момент ПФЛ збирається відновити турніри Першої та Другої ліги 2 червня, а завершити змагання 25 або 26 липня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24