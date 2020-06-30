Представники УПЛ "Колос" і "Львів" увійшли в топ-10 найгірших команд у Європі за пересуванням м'яча. Вони роблять вдвічі менше передач, ніж лідер рейтингу "Баварія".

У такому неприємному рейтингу розташувались два клуби УПЛ. Про це повідомляє Football-Observatory. За даними, "Колос" та "Львів" у середньому віддають по 7,5 км передач за поєдинок.

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Рейтинг команд

Команда Костишина у середньому за матч віддає 379 передач довжиною в 19,9 м.

Що стосується команди зі Львова, то у них показник ще менший. Львів'яни віддають за матч 357 передач, але середня довжина більша, ніж у "Колоса" – 21,1 м.

Додамо, що замикає такий список європейських команд грецький "Паніоніс". Клуб в середньому віддає по 6,8 км передач за зустріч, а загальна кількість передач становить 333 передачі за гру.

Рейтинг очолила мюнхенська "Баварія" із показником 12,7 км, а загальна кількість складає 705 передач.

Трохи від лідера відстає "МанСіті" Зінченка, який розташувався на другому місці. Їх показник – 12,5 км.

Трійку лідерів замкнув достроковий чемпіон АПЛ "Ліверпуль". Команда Клоппа у середньому віддає по 12,3 км передач за матч.

New @CIES_Football Weekly Post ranks teams from 35 European competitions according to ball movement in km during possession as per @InStatFootball data: @fcbayern outranks @ManCity and @lfc Best teams in Europe? Data for all clubs ️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/SpHa2WQOuQ — CIES Football Obs (@CIES_Football) June 29, 2020