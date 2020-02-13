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Два 100-кілограмові хокеїсти влаштували бійку під час матчу НХЛ – відео

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Бійка хокеїстів / Кадр з відео

У матчі НХЛ між "Лос-Анджелес" та "Калгарі" особливу увагу привернула бійка хокеїстів. особливо зважаючи на їх вагу.

У бійці зійшлися захисник "Лос-Анджелеса" Кертіс МакДермід, який важить 106 кілограмів, та Мілан Лучіч, вага якого 107 кілограмів. Якби вони були боксерами, то вони виступали б надважкій вазі.

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Хокеїст команди господарів спочатку мав перевагу у бійці (він збив шолом з суперника), однак Лучіч таки зумів відправити в нокдаун МакДерміда, після чого в сутичку втрутилися арбітри.

Відео бійки хокеїстів

Обидва гравці отримали по 5 хвилин штрафу. А перемогу в матчі здобули господарі 5:3. Одну з шайб у третьому періоді закинув саме МакДермід.

Варто відзначити, що це не вперше Лучіч б'ється з МакДермідом на льоду. Попередній раз вони це зробили 8 жовтня 2019 року.

Відео бійки між Лучічем та МакДермідом 8 жовтня 2019

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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