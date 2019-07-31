Два футболісти "Шахтаря" близькі до переходу в угорський "Ференцварош"

Угорський "Ференцварош" може поповнитися ще двома представника України. Клуб з Будапешту веде перемовини щодо оренди футболістів донецького "Шахтаря".

FootbullHub повідомляє, що "Ференцварош" хоче орендувати Андрія Борячука та Андрія Тотовицького.

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За інформацією джерела, сторони ще не дійшли згоди щодо оренди футболістів. У послугах гравців особисто зацікавлений український наставник угорців Сергій Ребров.

Влітку "Ференцварош" уже орендував двох футболістів "Шахтаря". Йдеться, про Данила Ігнатенка та Олександра Зубкова. Орендна угода обох розрахована до 2020 року.

За угорців також виступає українець Ігор Харатін. Разом з "Ференцварошем" у минулому сезоні українець виграв чемпіонат Угорщини. Виступав за будапештців Іван Петряк, однак він влітку перейшов до принципового суперника "МОЛ Фехешвар".

Минулий сезон 23-річний Борячук провів в оренді в "Маріуполі". Він відіграв 27 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. У свою чергу 26-річний Тотовицький грав за "Шахтар". У його активі вісім матчів (1 гол та 1 результативна передача).

Можливий клуб українців "Ференцварош" наразі веде боротьбу за груповий етап Ліги чемпіонів. Угорці подолали другий кваліфікаційний раунд, вибивши "Валлетту". Наступний суперник "Ференцвароша" – "Динамо" Загреб.

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