Два гравці "Динамо", які стали чемпіонами світу, визначилися з клубним майбутнім

Георгій Цітаішвілі та Денис Попов, які разом зі збірною України U-20 стали чемпіонами світу, розповіли про клубне майбутнє. Обидва футболісти належать київському "Динамо".

18-річний Цітаішвілі, відповідаючи на запитання про можливий переїзд в інший клуб, заявив, що хоче грати в "Динамо".

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Усі думки – про "Динамо". Але спочатку буде відпустка, а потім збори. Хочеться пробитися до основного складу команди,

– цитує Георгія сайт УАФ.

20-річний Денис Попов також поки думає тільки про те, щоб пробитися в основний склад "Динамо".

Важко прогнозувати. У першу чергу буду намагатися потрапити до складу свого рідного клубу, щоб радувати вболівальників, представляючи "Динамо",

– сказав Попов.

Водночас "Динамо" під час літнього трансферного вікна можуть покинути Владислав Супряга та Сергій Булеца. Супряга на чемпіонаті світу забив два голи у фіналі, а на рахунку Булеци вирішальний м'яч у півфіналі проти Італії. Також Булеца отримав "Срібний м'яч" за підсумками виступу на ЧС. За інформацією ЗМІ, "Динамо" віддасть обох гравців в оренду в СК "Дніпро-1".