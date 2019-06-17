Два гравці "Динамо", які стали чемпіонами світу, визначилися з клубним майбутнім

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Георгій Цітаішвілі
Георгій Цітаішвілі / fifa.com

Георгій Цітаішвілі та Денис Попов, які разом зі збірною України U-20 стали чемпіонами світу, розповіли про клубне майбутнє. Обидва футболісти належать київському "Динамо".

18-річний Цітаішвілі, відповідаючи на запитання про можливий переїзд в інший клуб, заявив, що хоче грати в "Динамо".

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Усі думки – про "Динамо". Але спочатку буде відпустка, а потім збори. Хочеться пробитися до основного складу команди,
– цитує Георгія сайт УАФ.

20-річний Денис Попов також поки думає тільки про те, щоб пробитися в основний склад "Динамо".

Важко прогнозувати. У першу чергу буду намагатися потрапити до складу свого рідного клубу, щоб радувати вболівальників, представляючи "Динамо",
сказав Попов.

Водночас "Динамо" під час літнього трансферного вікна можуть покинути Владислав Супряга та Сергій Булеца. Супряга на чемпіонаті світу забив два голи у фіналі, а на рахунку Булеци вирішальний м'яч у півфіналі проти Італії. Також Булеца отримав "Срібний м'яч" за підсумками виступу на ЧС. За інформацією ЗМІ, "Динамо" віддасть обох гравців в оренду в СК "Дніпро-1".

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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