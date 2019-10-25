Два гравці збірної України потрапили у символічну команду тижня в Лізі Європи
На груповому етапі Ліги Європи було зіграно третій тур. У ньому зіграли як українські команди, так і футболісти, які виступають закордоном. два українські гравці за підсумками цих матчів потрапили до символічної збірної тижня.
Перший – це захисник "Динамо" Артем Шабанов. Саме він врятував киян від домашньої поразки у матчі проти "Копенгагена", забивши гол головою. Портал WhoScored оцінив його балом 8,3.
Як це було: "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
Відео голу Шабанова у ворота "Копенгагена"
8,2 бала від порталу отримав ще один українець – Роман Яремчук. Він теж врятував свою команду від поразки у домашньому матчі. Його бельгійський "Гент" вдома програвав німецькому "Вольфсбургу" 0:2. Однак дубль українця допоміг зіграти внічию. При цьому другий гол Яремчук забив вже у компенсований арбітром час.
До слова: Ліга Європи: результати матчів та відео голів 24 жовтня
Відеоогляд матчу Гент – Вольфсбург
Збірна тижня за даними WhoScored
Варто додати, що Шабанов входить і в загальну збірну Ліги Європи за підсумками трьох турів.