Два гравці збірної України потрапили у символічну команду тижня в Лізі Європи

На груповому етапі Ліги Європи було зіграно третій тур. У ньому зіграли як українські команди, так і футболісти, які виступають закордоном. два українські гравці за підсумками цих матчів потрапили до символічної збірної тижня.

Перший – це захисник "Динамо" Артем Шабанов. Саме він врятував киян від домашньої поразки у матчі проти "Копенгагена", забивши гол головою. Портал WhoScored оцінив його балом 8,3.

Як це було: "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео

Відео голу Шабанова у ворота "Копенгагена"

8,2 бала від порталу отримав ще один українець – Роман Яремчук. Він теж врятував свою команду від поразки у домашньому матчі. Його бельгійський "Гент" вдома програвав німецькому "Вольфсбургу" 0:2. Однак дубль українця допоміг зіграти внічию. При цьому другий гол Яремчук забив вже у компенсований арбітром час.

До слова: Ліга Європи: результати матчів та відео голів 24 жовтня

Відеоогляд матчу Гент – Вольфсбург



Збірна тижня за даними WhoScored

Варто додати, що Шабанов входить і в загальну збірну Ліги Європи за підсумками трьох турів.