Два ключові гравці "Шахтаря" можуть покинути клуб вже цього літа

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / shakhtar.com

Відразу два ключові футболісти "Шахтаря" можуть покинути донецький клуб в літнє міжсезоння. Йдеться про лідерів команди Тараса Степаненка та Марлоса.

Обидва футболісти можуть переїхати в італійську Серію A. Марлос потрапив у сферу інтересів "Удінезе", повідомляє Messaggero Veneto.

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Італійський клуб, який завершив чемпіонат на 12-у місці, оцінює трансфер хавбека в 10 мільйонів євро. Хоча Transfermarkt оцінює Марлоса в 11 мільйонів євро. Його контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2021 року.

У поточному сезоні футболіст забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі у 26 зустрічах. 31-річний бразилець з українським паспортом виступає за донецький клуб з літа 2014 року. На його рахунку 56 голів і 48 результативних передач у 194 матчах.

Щодо Степаненка, то півзахисник "Шахтаря" начебто може продовжити кар'єру в "Ромі". Як повідомляє romaforever.it, український гравець у літньому трансферному списку "вовків"

Степаненко у "Ромі" повинен замінити легенду клубу Даніеле де Россі, який покинув команду після закінчення сезону. Ймовірності трансферу додає те, що італійців найближчим часом очолить наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.

Втім, італійські ЗМІ називають перехід Степаненка в "Рому" малоймовірним.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Шахтар
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