Два легендарні гравці "Манчестер Юнайтед" передадуть свої готелі для боротьби з коронавірусом
Світова спільнота об'єднується для боротьби з коронавірусом. Світ спорту не стоїть осторонь цих подій. Два колишні гравці "Манчестер Юнайтед" Гаррі Невілл та Раян Гіггз вирішили надати два свої готелі для потреб Національної служби здоров'я.
Гаррі Невілл та Раян Гіггз є власниками двох готелів в Манчестері – "Hotel Stock Exchange" в центрі міста та "Hotel Football" біля стадіону "Олд Траффорд". На час боротьби з коронавірусом їх закриють для гостей і передадуть медикам з National Health Service (NHS). Загалом такий крок дозволить звільнити 176 місць для потреб лікарів.
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Чи будуть там розміщувати хворих на коронавірус – не зазначається.
Гаррі Невілл же пообіцяв, що жодного працівника не буде звільнено на той час, поки готелями користуватимуться представники NHS.
- Лондонський "Челсі" віддав свій готель на стадіоні "Стемфорд Брідж" для лікарів, які борються з коронавірусом. Зроблено це для того, щоб медики, які працюють допізна, не поверталися додому через увесь Лондон.
- Натомість інформація про те, що Кріштіану Роналду віддав свої готелі під лікарні для інфікованих коронавірусом, виявилася фейком.
- Натомість фінансову підтримку для боротьби з коронавірусом надали гравці "Ліверпуля" – Мохамед Салах виділив 1,17 мільйона євро у бюджет Єгипту, щоб допомогти владі боротись із пандемією коронавірусу. Садьо Мане передав 45 тисяч фунтів стерлінгів владі Сенегалу.
- Фінансову допомогу лікарням та медикам пообіцяли й футбольні клуби в Україні. "Ворскла" пообіцяла підтримку медзакладам на Полтавщині.
- Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк теж пообіцяв підтримку як хворим, так і лікарням з Петрівського району, що у Кіровоградській області. Поки там виявлених випадків інфікованих коронавірусом не виявлено.
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