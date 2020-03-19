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Два легендарні гравці "Манчестер Юнайтед" передадуть свої готелі для боротьби з коронавірусом

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Гаррі Невілл та Раян Гіггз передадуть свої готелі для боротьби з коронавірусом / The Times

Світова спільнота об'єднується для боротьби з коронавірусом. Світ спорту не стоїть осторонь цих подій. Два колишні гравці "Манчестер Юнайтед" Гаррі Невілл та Раян Гіггз вирішили надати два свої готелі для потреб Національної служби здоров'я.

Гаррі Невілл та Раян Гіггз є власниками двох готелів в Манчестері – "Hotel Stock Exchange" в центрі міста та "Hotel Football" біля стадіону "Олд Траффорд". На час боротьби з коронавірусом їх закриють для гостей і передадуть медикам з National Health Service (NHS). Загалом такий крок дозволить звільнити 176 місць для потреб лікарів.

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Чи будуть там розміщувати хворих на коронавірус – не зазначається.

Гаррі Невілл же пообіцяв, що жодного працівника не буде звільнено на той час, поки готелями користуватимуться представники NHS.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Манчестер Юнайтед Здоров'я Спорт Футбол
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