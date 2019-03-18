Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю

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Володимир Кличко
Володимир Кличко

Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила кращу пропозицію українцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Спочатку DAZN готові були заплатити Володимиру Кличку 40 мільйонів доларів (близько одного мільярда гривень) за перемогу у трьох боях. Але українець не дав відповіді на цю пропозицію. Тож DAZN вирішив заплатити за ці бої вдвічі більше – 80 мільйонів доларів Кличку-молодшому, повідомляє Sport Arena.

Щодо решти умов, то вони залишаються без змін. Перший бій Володимир має провести проти боксера з топ-10 у Німеччині. Але цей бій може відбутися й у Лондоні на стадіоні "Вемблі", якщо цим боксером виявиться британець. Серед головних претендентів – Ділліан Уайт. "Вемблі" ж має прийняти й два наступні бої – проти Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа. При цьому що Кличку треба перемагати суперників, щоб мати право проводити наступні бої.

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Згідно з умовами контракту, додатково Володимир матиме відсоток з продажу телеправ і квитків.

При цьому, DAZN просить Володимира визначитися до кінця березня, оскільки в іншому випадку буде проблематично організувати три бої за певний період. Попередньо планувалися, що перший поєдинок українець може провести 25 травня або 1 червня.

Володимир Кличко поки не дав відповіді на пропозицію DAZN. Однак він вже розпочав тренуватися.

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Теги: Спорт Бокс Володимир Кличко
Джерело: 24 Канал
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