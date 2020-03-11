Два найближчі тури УПЛ офіційно відбудуться без глядачів – серед них матч "Динамо" та "Шахтаря"

23-й та 24-й тури української Прем'єр-ліги будуть зіграні за порожніх трибун через поширення коронавірусу.

Про це повідомили в джерелах Спорт24.

До слова Друга частина УПЛ: календар матчів та турнірна таблиця

Зазначається, що в разі подовження карантину на території України, заборона на відвідуваність внутрішньої першості буде подовжена.

Таким чином, 12 поєдинків УПЛ будуть зіграні без глядачів. Серед них, дуель донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", яка відбудеться 22-го березня о 17:00.

Після 22-го туру УПЛ команди були розбиті на дві шістки згідно з місцями в турнірній таблиці. Вони гратимуть у два кола в межах своїх шісток – загалом 10 матчів: п'ять вдома та п'ять на виїзді.

Перша шістка – "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна", "Олександрія" та "Колос" продовжать боротьбу за чемпіонство та місця в єврокубках.

Нижня шістка – "Дніпро-1", "Маріуполь", "Львів", "Олімпік", "Ворскла" та "Карпати" будуть боротися за збереження місця в УПЛ.

За підсумками чемпіонату 5-а, 6-а, 7-а та 8-а команди зіграють у плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи. Однак якщо Кубок України виграє одна з команд не з топ-4, то за це право змагатимуться 4-а, 5-а, 6-а та 7-а команди УПЛ.

Плей-офф складатиметься з двох півфіналів, де між собою зіграють 5-а – 8-а та 6-а – 7-а команди. Переможці зіграють у фіналі. Матчі відбуватимуться на полі тих команди, які були вище у турнірній таблиці.

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