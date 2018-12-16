Два результативні паси українця Маліновського принесли перемогу "Генку" в чемпіонаті: відео

Український півзахисник Руслан Маліновський продовжує вести "Генк" до перемоги у чемпіонаті Бельгії. Цього разу результативна гра українця дозволила його команді здобути вольову перемогу над "Васланд-Беверен".

Васланд-Беверен – Генк – 1:2

Голи: Болєвіч, 12 – Самата, 60, Посуело, 83

Ще у першому таймі "Генк" пропустив гол – відзначився Болєвіч.

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Та все ж команда українця зуміла відігратися. Зробив "Генк" це у другому таймі. Спочатку Маліновський навісив з кутового і гол забив Самата. А вже наприкінці матчу українець пішов в атаку, зібрав на межі штрафного двох суперників та віддав пас під удар Посуело.

Завдяки цій перемозі "Генк" і надалі на першому місці у чемпіонаті Бельгії. Команда має в активі 54 очки та випереджає найближчого переслідувача "Брюгге" на 9 балів.

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