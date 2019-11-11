Два роки тому був без команди, а зараз у збірній, – Дмитро Іванісеня

Опорний півзахисник "Зорі", 25-річний Дмитро Іванісеня, розповів про свій шлях до виклику в національну збірну України і складний період, який пережив 2 роки тому.

Дмитро Іванісеня вперше отримав виклик в збірну України і може отримати шанс дебютувати в національній команді в матчах проти Естонії (14 листопада) і Сербії (17-го).

Читайте також: Стартував продаж квитків на матч Україна – Естонія: де купити та яка ціна

Великі емоції, адже це виклик до головної команди. Будь-який українець мріє про це, і я в тому числі. Чому приїхав на збір раніше всіх? Не хочу, щоб тут же вигнали зі збірної, тому прибув раніше.



Дізнався про виклик від Боді Михайличенка. Він подзвонив і питає: "Тебе що, в збірну викликали?". Я нічого не знав, зайшов на сайт і був шокований. Ще 2 роки тому я був без команди, ходив тренуватися на штучному полі в Києві,

– сказав Іванісеня.

Раніше у своїй кар’єрі Дмитро провів 10 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України. Іванісеня – єдиний представник "Зорі" в складі збірної України.

Як відомо, 25 жовтня Андрій Шевченко назвав склад збірної України на товариську гру проти Естонії та матч відбору в рамках Євро-2020 проти Сербії.

До заявки потрапив Олександр Зінченко, який нещодавно переніс операцію. Ймовірно, Іванісеня замінить саме Олександра.