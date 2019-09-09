Два роки тому Усик яскраво переміг Марко Хука: як це було (відео)

Рівно два роки тому, 9-го вересня 2017 року, український боксер Олександр Усик розпочав свій шлях до перемоги у Всесвітній боксерській супер серії (WBSS).

У столиці Німеччини Берліні Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBO та виграв чвертьфінальний бій турніру.

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Поєдинок видався досить видовищним, однак здебільшого завдяки діям українця. Олександр виглядав набагато цікавіше та активніше, а наприкінці 10 раунду просто знищив Хука. У підсумку технічний нокаут.

Після цієї перемоги Усик переміг Майріса Брієдіса та Мурата Гассієва, що дозволило українцю виграти Всесвітню боксерську супер серію. Окрім того, Олександр став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Олександр Усик – Марко Хук відео бою

Наступний бій Усик проведе проти Тайрона Спонга. Боксери зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena . Для українця це буде дебютний бій у суперважкій вазі.