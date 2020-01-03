Два російських легіонера "Дніпра" стали громадянами України
Воротар Олег Петров і захисник Сергій Афанасьєв офіційно стали громадянами України.
Про це повідомляє пресслужба херсонського "Дніпра", за який виступають обидва хокеїста.
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В кінці грудня обидва гравці отримали українське громадянство. Таким чином, вони зможуть допомогти національній збірній України на найближчому чемпіонаті світу.
До слова, Петров уже встиг дебютувати за збірну України в контрольних матчах на турнірах в Естонії та Угорщини.
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