Два російських легіонера "Дніпра" стали громадянами України

Воротар Олег Петров і захисник Сергій Афанасьєв офіційно стали громадянами України.

Про це повідомляє пресслужба херсонського "Дніпра", за який виступають обидва хокеїста.

Читайте також: Російського хокеїста дискваліфікували на чемпіонаті світу за ганебну поведінку: відео

В кінці грудня обидва гравці отримали українське громадянство. Таким чином, вони зможуть допомогти національній збірній України на найближчому чемпіонаті світу.

До слова, Петров уже встиг дебютувати за збірну України в контрольних матчах на турнірах в Естонії та Угорщини.