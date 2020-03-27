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Два відомих спортсмени одужали від коронавірусу

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Руді Гобер / Twitter "Юти"

Центровий клубу НБА "Юти Джаз" Руді Гобер і його одноклубник Донован Мітчелл одужали від коронавірусу.

Про це повідомляє медичний штаб клубу.

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Вони заразилися першими серед гравців НБА, саме після позитивного тесту Гобера Ліга вирішила призупинити регулярний чемпіонат.

Гравці спокійно перенесли захворювання. Також вже одужали і хворі члени персоналу клубу. На даний момент в "Юті" немає хворих коронавірусом.

  • 26 березня форвард "Детройт Пістонз" Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.
  • НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону. Асоціація вже вирішила скоротити на 20 відсотків базові оклади найбільш високооплачуваних керівників ліги.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту NBA Спорт Баскетбол
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