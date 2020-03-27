Два відомих спортсмени одужали від коронавірусу

Центровий клубу НБА "Юти Джаз" Руді Гобер і його одноклубник Донован Мітчелл одужали від коронавірусу.

Про це повідомляє медичний штаб клубу.

Читайте також У гравця збірної України В'ячеслава Боброва діагностували коронавірус

Вони заразилися першими серед гравців НБА, саме після позитивного тесту Гобера Ліга вирішила призупинити регулярний чемпіонат.

Гравці спокійно перенесли захворювання. Також вже одужали і хворі члени персоналу клубу. На даний момент в "Юті" немає хворих коронавірусом.

26 березня форвард "Детройт Пістонз" Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.

НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону. Асоціація вже вирішила скоротити на 20 відсотків базові оклади найбільш високооплачуваних керівників ліги.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.