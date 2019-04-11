Два зіркові футболісти побилися на тренуванні "Баварії"

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Роберт Левандовскі та Кінгслі Коман
Роберт Левандовскі та Кінгслі Коман / FC Bayern

Під час тренування німецької "Баварії" між двома футболістами клубу виникла бійка. Вирішувати суперечку кулаками вирішили нападник Роберт Левандовскі та півзахисник Кінгслі Коман.

Що саме стало причиною бійки двох гравців – не повідомляється. Та як пише Bild, спочатку між гравцями виникла словесна перепалка, і лише згодом вона переросла у бійку. У бійку довелося втрутитися Ніколасу Зюле та Жерому Боатенгу, які й розборонили забіяк.

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Варто відзначити й поведінку головного тренера "Баварії" Ніко Ковача. Зазвичай після таких бійок гравців відправляють у роздягалку, щоб вони "прийшли до тями". Та наставник клубу залишив обох гравців та заставив їх відпрацювати все тренування до кінця.

Наступний матч "Баварія" зіграє у чемпіонаті Німеччини у неділю, 14 квітня, проти "Дюссельдорфа". "Баварія" наразі очолює чемпіонат Німеччини. Перевага над дортмундською "Боруссією" складає лише одне очко.

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Теги: Спорт Футбол Баварія
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