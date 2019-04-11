Два зіркові футболісти побилися на тренуванні "Баварії"

Під час тренування німецької "Баварії" між двома футболістами клубу виникла бійка. Вирішувати суперечку кулаками вирішили нападник Роберт Левандовскі та півзахисник Кінгслі Коман.

Що саме стало причиною бійки двох гравців – не повідомляється. Та як пише Bild, спочатку між гравцями виникла словесна перепалка, і лише згодом вона переросла у бійку. У бійку довелося втрутитися Ніколасу Зюле та Жерому Боатенгу, які й розборонили забіяк.

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Варто відзначити й поведінку головного тренера "Баварії" Ніко Ковача. Зазвичай після таких бійок гравців відправляють у роздягалку, щоб вони "прийшли до тями". Та наставник клубу залишив обох гравців та заставив їх відпрацювати все тренування до кінця.

Наступний матч "Баварія" зіграє у чемпіонаті Німеччини у неділю, 14 квітня, проти "Дюссельдорфа". "Баварія" наразі очолює чемпіонат Німеччини. Перевага над дортмундською "Боруссією" складає лише одне очко.