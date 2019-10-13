Дві команди гратимуть на перемогу: наставник Португалії про матч з Україною

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш провів пресконференцію у Києві перед поєдинком проти збірної України. Тренер чемпіонів Європи очікує на важкий поєдинок.

За словами Сантуша, гратимуть дві технічні команди, повідомляє Tribuna.com.

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Варто відзначити роботу, яку зробив у збірній Андрій Шевченко, а також велике число гравців "Шахтаря". Говорити завтра про нічию недоречно. Дві команди гратимуть на перемогу. Точно можна сказати, що гра буде напруженою. Давайте ще не забувати про збірну Сербії, яка має ще декілька матчів. Вже після гри будемо говорити про наше турнірне становище,

– сказав Сантуш.

Наставник португальців заявив, що його гравці повинні відповідально ставитися до всіх поєдинків. "Наше завдання – виграти завтра гру", – сказав Сантуш.

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У збірній України наставник чемпіонів Європи виділив Андрія Ярмоленка. Вінгер відновився від складної травми, але не може забити за синьо-жовтих" уже рік.

Всі гравці збірної України в хорошій формі. Особливо виділив би Ярмоленко. Подивимося, який склад виставить на гру Шевченко,

– резюмував Фернанду.

На завершення коуч португальців зізнався, що завжди з радістю відвідує Київ. "Мені дуже подобається це місто. У вас зараз тепла погода, але в Португалії ще тепліше", – сказав Сантуш.

Поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14-го жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Ентоні Тейлор .

Якщо збірна України здобуде бодай одне очко, то гарантує собі участь на груповому етапі Євро-2020.

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