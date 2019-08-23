Дві українки виграли кваліфікації в суперспринтах на літньому чемпіонаті світу з біатлону

Усі представники України подолали кваліфікацію суперспринту – стартової дисципліни літнього чемпіонату світу з біатлону в Раубічах (Білорусь).

Серед юніорів найкращий результат серед українців показав Олександр Пономаренко, який з одним промахом зайняв 18-е місце. У юніорок Анна Кривонос фінішувала в кваліфікації першою при чистій стрільбі.

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У чоловічій гонці Андрій Доценко став сьомим, а в жіночій Дарина Блашко здобула перемогу. Також Валя і Віта Семеренко посіли третє і четверте місця. Втім, всі ці успіхи попередні – фінали відбудуться пізніше.

Що таке гонка-суперспринт?

Гонка складається з кваліфікації та фіналу. У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 км з двома вогневими рубежами. На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6-ти пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів.



У фіналі беруть участь 30 найкращих за підсумками кваліфікації. І чоловіки, і жінки біжать мас-старт: п'ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами (2 лежачи і 2 стоячи) і 1 запасним патроном на рубіж. За кожну незакриту мішень-штрафне коло 75 метрів.