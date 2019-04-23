Дві українки завоювали путівки на Кубок світу з шахів

Міжнародні гросмейстери Інна Гапоненко з Херсона і Анна Ушеніна з Харкова потрапили до топ-15 жіночого чемпіонату Європи-2019 і, таким чином, пройшли відбір на Кубок світу.

Загалом у турнірі брали участь 10 українських шахісток. Однак лише дві з них зуміли зайняти топ-місця, які гарантували їм участь у Кубку світу.

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При цьому Інна Гапоненко одноосібно лідирувала перед заключним, 11-м туром. Але програла екс-чемпіонці світу Антуанеті Стефановій, у підсумку поділила 1-5 місця і стала четвертою за додатковим коефіцієнтом.