Дві українки зіграють у фіналі тенісного турніру в Анталії

19-річна харків'янка Марина Чернишова та 18-річна киянка Вікторія Дема розіграють головний трофей турніру ITF в турецькій Антальї. Українки зустрінуться у фіналі.

У півфіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом у 15 тисяч доларів, Марина Чернишова, яка отримала четвертий номер посіву, за два з половиною години перемогла шосту сіяну чешку Магдалену Пантучкову 2:1 (6:7 (1), 6:4, 6:2). При цьому для українки це був другий матч за день – вранці суботи, 16 березня, вона у чвертьфіналі перемогла представницю Туреччини Іпек Оз.

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Натомість Вікторія Дема за півтори години впоралася з представницею Болгарії Герганой Топалової 2:0 (6:1, 6:4).

Це буде перший фінал на турнірах ITF у 2019 році, в якому зіграють дві представниці України. У минулому сезоні, у вересні 2018 року, Анастасія Шошина виграла 15-тисячник в Чорноморську, обігравши в фіналі Любов Костенко.

Чернишова проведе третій фінал поспіль в Антальї. В середині лютого вона виграла тут перший титул в сезоні та стала чемпіонкою аналогічного турніру на минулому тижні.