Дві українські гімнастки виступлять на Олімпіаді-2020 в Токіо
Україна здобула дві ліцензії на участь в Олімпійських іграх-2020 з художньої гімнастики. Україну на Олімпіаді представлять Христина Погранична та Влада Нікольченко.
Обидві дівчини здобули олімпійські ліцензії завдяки успішним виступам на Чемпіонаті світу в Баку. Влада Нікольченко з сумою 84,150 посіла підсумкове 5-е місце, Христина Погранична – 12-е (80,575) у фіналі багатоборства серед гімнасток, які виступають в індивідуальній першості.
При цьому що влада Нікольченко здобула там бронзову медаль у вправах з булавами.
Відео виступу: Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула бронзу на чемпіонаті світу
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