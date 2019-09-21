Дві українські гімнастки виступлять на Олімпіаді-2020 в Токіо

Україна здобула дві ліцензії на участь в Олімпійських іграх-2020 з художньої гімнастики. Україну на Олімпіаді представлять Христина Погранична та Влада Нікольченко.

Обидві дівчини здобули олімпійські ліцензії завдяки успішним виступам на Чемпіонаті світу в Баку. Влада Нікольченко з сумою 84,150 посіла підсумкове 5-е місце, Христина Погранична – 12-е (80,575) у фіналі багатоборства серед гімнасток, які виступають в індивідуальній першості.

При цьому що влада Нікольченко здобула там бронзову медаль у вправах з булавами.

Відео виступу: Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула бронзу на чемпіонаті світу