Дві українські тенісистки зробили неймовірний ривок у рейтингу WTA

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото із соцмереж

В оновленому тенісному рейтингу WTA одразу дві українки значно покращили свої позиції – Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Даяна Ястремська завдяки перемозі на турнірі у Страсбурзі піднялася одразу на 10 позицій вверх. 18-річна українка тепер займає 32-у позицію в рейтингу.

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Ще більший ривок зробила Марта Костюк. Вона піднялася одразу на 58 позицій вверх. Але це не дозволило їй потрапити навіть у топ-200 світового рейтингу – лише 206-а позиція.

Першою серед українок залишилася Еліна Світоліна. Вона займає 9-е місце. Леся Цуренко залишилася на 27-ій позиції. Натомість Катерина Козлова попустилася на один щабель вниз – 67-е місце.

До слова: Світоліна з перемоги стартувала на Роллан Гаррос, перемігши Венус Вільямс

 

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Даяна Ястремська Еліна Світоліна Марта Костюк
Джерело: 24 канал
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