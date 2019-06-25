Двійник Мессі, видаваючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото
Чоловік з Ірану схилив до сексу понад 20 жінок, прикидаючись форвардом "Барселони" та збірної Аргентини Ліонелем Мессі.
Двійник Мессі уклав в ліжко більше двадцяти жінок. На іранця подали в суд вже як мінімум 23 дівчини. Про це повідомляє Insolite TV в Twitter.
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"Чоловік вправно навчився користуватися своєю зовнішністю. Він "затягнув в ліжко" 28 дівчат, розповідаючи їм що він – це Мессі. На нього вже подали в суд як мінімум 23 жінки, – йдеться в повідомленні.
До слова, 24 червня Ліонель Мессі відсвяткував свій 32-й день народження. Аргентинець одружений на подрузі дитинства Антонеллі Рокуццо і виховує трьох синів – Тьяго, Чіро і Матео.
У минулому сезоні Мессі провів 50 матчів за "Барселону", відзначившись 51 голом і 22 асистами. Форвард допоміг каталонцям виграти чемпіонат Іспанії.