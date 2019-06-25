Двійник Мессі, видаваючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото

760 Читать новость на русском
Двійник Мессі з Ірану
Двійник Мессі з Ірану / The Telegraph

Чоловік з Ірану схилив до сексу понад 20 жінок, прикидаючись форвардом "Барселони" та збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Двійник Мессі уклав в ліжко більше двадцяти жінок. На іранця подали в суд вже як мінімум 23 дівчини. Про це повідомляє Insolite TV в Twitter.

Отакої! Мессі та Агуеро осоромилися на тренуванні Аргентини: відео

"Чоловік вправно навчився користуватися своєю зовнішністю. Він "затягнув в ліжко" 28 дівчат, розповідаючи їм що він – це Мессі. На нього вже подали в суд як мінімум 23 жінки, – йдеться в повідомленні.

До слова, 24 червня Ліонель Мессі відсвяткував свій 32-й день народження. Аргентинець одружений на подрузі дитинства Антонеллі Рокуццо і виховує трьох синів – Тьяго, Чіро і Матео.

У минулому сезоні Мессі провів 50 матчів за "Барселону", відзначившись 51 голом і 22 асистами. Форвард допоміг каталонцям виграти чемпіонат Іспанії.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Саакашвілі оприлюднив "чорну касу" Одеської міськради у суді над Трухановим: фото
сьогодні
7156
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Ліонель Мессі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Двійник Мессі, видаваючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото
сьогодні 21:39 Двійник Мессі, видаваючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото
760
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
2503
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 16:45 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
998
Луїс Суарес вимагав пенальті за гру рукою воротаря у штрафному майданчику: курйозне відео
сьогодні 16:36 Луїс Суарес вимагав пенальті за гру рукою воротаря у штрафному майданчику: курйозне відео
1804
Тенісистку з рідкісним захворюванням запросили виступити на Вімблдоні
сьогодні 13:37 Тенісистку з рідкісним захворюванням запросили виступити на Вімблдоні
300
Новини
Більше новин
Залиште відгук