Двійник Мессі, видаваючи себе за футболіста, схиляв дівчат до сексу: фото

Чоловік з Ірану схилив до сексу понад 20 жінок, прикидаючись форвардом "Барселони" та збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Двійник Мессі уклав в ліжко більше двадцяти жінок. На іранця подали в суд вже як мінімум 23 дівчини. Про це повідомляє Insolite TV в Twitter.

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"Чоловік вправно навчився користуватися своєю зовнішністю. Він "затягнув в ліжко" 28 дівчат, розповідаючи їм що він – це Мессі. На нього вже подали в суд як мінімум 23 жінки, – йдеться в повідомленні.

Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7 — Insolite TV (@Insolite_TV) 23 июня 2019 г.

До слова, 24 червня Ліонель Мессі відсвяткував свій 32-й день народження. Аргентинець одружений на подрузі дитинства Антонеллі Рокуццо і виховує трьох синів – Тьяго, Чіро і Матео.

У минулому сезоні Мессі провів 50 матчів за "Барселону", відзначившись 51 голом і 22 асистами. Форвард допоміг каталонцям виграти чемпіонат Іспанії.

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