Двох гравців "Олімпіка" дискваліфікували після скандального матчу проти "Колоса"

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Герман Пеньков
Герман Пеньков / ФК "Олімпік"

Матч другого туру УПЛ між "Олімпіком" та "Колосом" відзначився одразу трьома вилученнями. За підсумками цього матчу Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс своє рішення.

Нагадаємо, у цьому матчі півзахисник "Колоса" Євген Смирний отримав дві жовті картки та був вилучений ще у першому таймі. Натомість два гравці "Олімпіка" – воротар Герман Пеньков та захисник Алія Аду Абубакар – прямі червоні картки.

Дивіться відео, де "Колос" переміг на виїзді "Олімпік" у матчі з трьома вилученнями

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив дискваліфікувати Пенькова на один матч. Натомість Абубакар, який отримав червону картку за відмахування, дискваліфікований на три матчі.

Наступний матч "Олімпік" проведе на виїзді проти "Олександрії". Після цього команда зіграє домашній матч з "Карпатами" та виїзну гру з "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олімпік
Джерело: 24 канал
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