Двох українських плавців вибороли срібні нагороди на етапі Ліги чемпіонів FINA

Двоє українських плавців – Михайло Романчук та Андрій Говоров – вибороли срібні нагороди на другому етапі Ліги чемпіонів FINA У Будапешті.

Михайло Романчук посів другу сходинку на дистанції 400 метрів вільним стилем. Його час – 3.47,08. Він програв лише 03.72 секунди переможцю Данасу Рапсису з Литви. Але випередив секунди росіянина Олександра Красних.

До слова: Українець Романчук з рекордом України переміг на турнірі в Стокгольмі

Щодо Говорова, то він на дистанції 50 метрів батерфляєм теж посів друге місце. Проказавши час 22,87. секунди, українець програв представнику Бразилії Ніколасу Сантосу 00.27 секунди. Але Говоров зумів випередити п'ятиразового чемпіона світу на короткій воді американця Майкла Ендрю.

За ці нагороди плавці на двох заробили 16 тисяч доларів.

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Наступний етап Ліги чемпіонів FINA відбудеться в американському Індіанаполісі.

Що таке FINAМіжнародна аматорська федерація плавання (скорочено FINA) — організація, що об'єднує більшість національних плавальних федерацій, визначає основні напрямки розвитку деяких (найпопулярніших) водних видів спорту, зараз це: плавання, стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, плавання на відкритій воді.



Під егідою FINA проводиться Чемпіонат світу з водних видів спорту та інші міжнародні змагання. Штаб-квартира організації розташована у швейцарській Лозанні.