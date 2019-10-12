Двох вболівальників збірної України госпіталізували після матчу у Харкові
Збірна України у п'ятницю, 11 жовтня, у Харкові перемогла збірну Литви. Та не всі глядачі зі стадіону повернулися до своїх домівок.
До слова: Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
Як йдеться в повідомленні Харківського центру медицини катастроф, під час матчу до медиків на стадіоні звернулося вісім осіб. Двох з них довелося доставляти в медичні заклади міста.
Варто додати, що на матчі було 32,5 тисячі глядачів. Сам стадіон вміщає 40 тисяч вболівальників.
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