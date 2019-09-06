Дворазова олімпійська чемпіонка Семеня стала футболісткою, їй заборонили змагатися з жінками

Дворазова олімпійська чемпіонка в бігу на 800 метрів Кастер Семеня розпочне кар'єру футболістки. 28-річна спортсменка увійшла до складу південноафриканської команди JVW.

Клуб посідає друге місце в лізі провінції Гаутенг і націлений на те, щоб вийти в національну лігу.

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Через закриття трансферного вікна Семеня не зіграє за клуб у 2019 році, але буде тренуватися з командою, щоб підготуватися до наступного сезону.

Я вдячна за цю можливість і ціную любов і підтримку, яку я вже отримую від команди. Я з нетерпінням чекаю цієї нової подорожі й сподіваюся, що зможу зробити для клубу все можливе,

– сказала Семеня.

Happy to announce my signing with @jvwgirlsfootball for 2020 season. Looking forward to this journey. pic.twitter.com/9Urd7aQ3NF — Caster Semenya (@caster800m) 6 сентября 2019 г.

Як відомо, Семеня не була допущена до чемпіонату світу 2019 з легкої атлетики через правила IAAF, який забороняє спортсменкам з підвищеним рівнем тестостерону брати участь у змаганнях без прийому гормональних препаратів.

У липні Швейцарський федеральний суд позбавив південноафриканську легкоатлетку Семеню права змагатися з жінками.

Що відомо про справу IAAF проти Кастер Семені

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вирішила провести розслідування, в ході якого виникло питання про справжню статеву приналежність Кастер Семені. За даними австралійської газети Sydney Morning Herald, спортсменка виявилася гермафродитом, в її організмі виявлені яєчка. Як доказ цього факту зверталася увага, зокрема, на відсутність жіночих рис у фігурі та зовнішності спортсменки.

Однак у результаті проведених гендерних тестів було доведено, що Семеня є жінкою. Особливість її організму полягає в природно високому рівні чоловічих гормонів. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій зажадала медикаментозної корекції цього стану спортсменки, проте у 2015 році Спортивний арбітражний суд за позовом іншої легкоатлетки, Д'юті Чанд, постановив, що така вимога незаконна. Втім, Семеня поки не добилася права брати участь у змаганнях з легкої атлетики.