Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону знайшла собі нову професію

Дворазова олімпійська чемпіонка німкеня Лаура Дальмаєр заявила, що в цьому сезоні буде працювати експертом німецького телеканалу ZDF на Кубку світу та чемпіонаті світу в Антхольці (Італія).

"Тепер офіційно! З грудня почну працювати з командою ZDF як експертка на окремих трансляціях з біатлону. Приступлю до нових обов'язків під час етапу Кубка світу в Ансі незадовго до Різдва. Також поділюся досвідом на етапі Кубка світу в Рупольдінгу і на чемпіонаті світу в Антхольці. Це ще одна цікава глава мого життя. Чекаю з нетерпінням", – написала Лаура Дальмаєр на у своїй сторінці в Інстаграм.

До того ж раніше Дальмаєр в інтерв'ю Sport1.de розповіла, що хоче присвятити себе проблемам екології.

"Я багато подорожую в горах. Коли спостерігаю, що льодовики поступово зникають, бачу в цьому тривожний знак. Ми можемо зробити багато речей в невеликих масштабах. Наприклад, пересуватися на велосипеді, а не на автомобілі. Цьому і хочу навчити дітей", – сказала біатлоністка.

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Про завершення професійної кар'єри семиразова чемпіонка світу Лаура Дальмаєр оголосила 17 травня 2019 року. Таке рішення вона пояснила втратою мотивації продовжувати змагальну діяльність.

Автор: Дмитро Попов