Чемпіон світу з фігурного катання виконав на льоду смертельно небезпечний трюк: відео

Американський фігурист Натан Чен опублікував в Instagram відео того, як він виконує на льоду сальто назад.

20-річний спортсмен тренується під керівництвом російського фахівця Рафаеля Арутюняна.

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До слова, на міжнародній арені Чен з'явився в передолімпійський сезон, восени 2012 року, на юніорському етапі гран-прі в Австрії.

Хто такий Натан Чен?

Натан – дворазовий чемпіон світу (2018, 2019), бронзовий призер Олімпійських ігор-2018 в командних змаганнях, переможець фіналу гран-прі (2017, 2018), чемпіон чотирьох континентів (2017), бронзовий призер (2017) і переможець (2019 рік) командного світового чемпіонату, триразовий чемпіон США (2017, 2018 і 2019), переможець юніорського фіналу гран-прі (2015).